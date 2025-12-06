È morta la 49enne trovata in una pozza di sangue nel cortile di casa a Vicenza | Profonda ferita alla testa
È morta Diana Canevarolo, la donna di 49 anni che giovedì scorso era stata trovata in una pozza di sangue nel cortile della sua abitazione a Torri di Quartesolo (Vicenza). Indagini in corso: nessuna ipotesi esclusa. 🔗 Leggi su Fanpage.it
