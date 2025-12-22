Ero sul volo EasyJet con una donna morta le tenevano la testa sollevata sembrava non reagire
Una passeggera a bordo del volo Malaga - Londra in cui è stata fatta salire una donna probabilmente già morta ha raccontato che le sue condizioni erano evidente già da prima dell'imbarco. EasyJet respinge le accuse e afferma che l'anziana, invece, sarebbe deceduta durante il rollaggio. 🔗 Leggi su Fanpage.it
