Il Tar Lombardia ha sospeso immediatamente il taglio dei ciliegi di via XX Settembre, adottando una misura cautelare monocratica ante causam. La decisione impedisce temporaneamente l’intervento, sollevando interrogativi sulle motivazioni e le implicazioni legali di questa misura preventivamente adottata prima di un giudizio sul merito.

Il Tar Lombardia ha disposto la sospensione immediata del taglio dei ciliegi di via XX Settembre accogliendo una misura cautelare monocratica ante causam, cioè prima ancora che il giudizio entri nel merito. Non si tratta di un semplice rinvio tecnico, ma di un provvedimento motivato che entra nel. Quicomo.it

Ciliegi di via XX Settembre, perché il Tar ha fermato il taglio: cosa dice davvero il decreto cautelare - Il cuore del decreto sta in una valutazione molto netta: il presidente del Tar afferma che l’abbattimento dei ciliegi produrrebbe un pregiudizio irreversibile, dal momento che una volta tagliati gli ... quicomo.it