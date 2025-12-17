Ebraismo italiano al voto | Bassa affluenza segno della difficoltà a proporre progetti diversi

Zazoom 17 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'affluenza alle urne per il rinnovo degli organi dell'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane è stata bassa, evidenziando le sfide nel proporre progetti innovativi. Guri Schwarz, docente di Storia contemporanea all'Università di Genova, analizza le recenti trasformazioni e le dinamiche interne alla comunità ebraica italiana in questo contesto.

ebraismo italiano al voto bassa affluenza segno della difficolt224 a proporre progetti diversi

© Cms.ilmanifesto.it - Ebraismo italiano al voto: «Bassa affluenza, segno della difficoltà a proporre progetti diversi»

Guri Schwarz è professore di Storia contemporanea all’Università di Genova. In occasione del rinnovo degli organi rappresentativi dell’Unione delle comunità ebraiche (Ucei), lo abbiamo raggiunto per indagare le recenti trasformazioni . il manifesto. Cms.ilmanifesto.it

Leggi anche: Salone Nautico nel segno più per acquisti e affluenza. Confindustria chiede di più a Genova | Lo speciale

Leggi anche: Elezioni Marche e Valle d’Aosta in diretta con affluenza e risultati: seggi aperti, ultime news sul voto alle regionali

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Albertini - Memoriale della Shoah

Video Albertini - Memoriale della Shoah

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.