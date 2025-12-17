Ebraismo italiano al voto | Bassa affluenza segno della difficoltà a proporre progetti diversi
L'affluenza alle urne per il rinnovo degli organi dell'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane è stata bassa, evidenziando le sfide nel proporre progetti innovativi. Guri Schwarz, docente di Storia contemporanea all'Università di Genova, analizza le recenti trasformazioni e le dinamiche interne alla comunità ebraica italiana in questo contesto.
Guri Schwarz è professore di Storia contemporanea all’Università di Genova. In occasione del rinnovo degli organi rappresentativi dell’Unione delle comunità ebraiche (Ucei), lo abbiamo raggiunto per indagare le recenti trasformazioni . il manifesto. Cms.ilmanifesto.it
Ieri le liste e le modalità di voto, oggi i programmi di ogni lista: su moked.it, il portale dell'ebraismo italiano, trovate tutte le informazioni utili per il voto del 14 dicembre 2025 per il rinnovo del Consiglio dell'Ucei e del Consiglio della Comunità Ebraica di Milano. - facebook.com facebook
