Treno con 300 persone si schianta contro un' auto al passaggio a livello ad Abbiategrasso

Un incidente si è verificato quando un’auto è stata investita da un treno della linea Mortara-Rogoredo all’ingresso di Abbiategrasso, causando il coinvolgimento di circa 300 persone a bordo del convoglio. La collisione è avvenuta nel pomeriggio di domenica 22 febbraio, alle 17, presso il passaggio a livello di via Maggi. L’urto ha provocato danni sia al veicolo che al treno, creando disagi alla circolazione. Sul posto sono intervenuti i soccorritori.

Uno scontro tra una vettura e un treno della linea Mortara-Rogoredo è avvenuto nel pomeriggio di domenica 22 febbraio intorno alle 17, all'ingresso del Comune di Abbiategrasso (Milano) in via Maggi. La vettura, una Peugeot 207, con all'interno due anziani di 76 e 77 anni, per cause in corso di accertamento, è stata speronata dal convoglio ferroviario con all'interno circa trecento passeggeri. Il guidatore si trovava in mezzo al passaggio a livello quando è stato colpito dal regionale. Fortunatamente non si registrano feriti gravi, probabilmente per la bassa velocità con cui il treno stava transitando in quegli istanti. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Guasto al passaggio a livello: disagi per chi viaggia in trenoUna mattinata di disagi per i pendolari liguri a causa di un guasto al passaggio a livello presso la stazione di Pietra Ligure.

Leggi anche: Incidente vicino al passaggio a livello, auto si ribalta: ragazza portata in ospedale

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Svizzera, treno deraglia per una valanga: cinque feriti; Scontro tra due treni ad alta velocità in Spagna, 39 i morti.

Treno guasto si ferma, ma a bordo c’è una disabile che non può scendere e viene fatto ripartireLa denuncia dell’attivista con disabilità Valentina Tomirotti che ha raccontato su Instagram la surreale vicenda di cui è stata protagonista: Ho guarito il ... milano.repubblica.it

Cambridge, diverse persone accoltellate a bordo di un trenoDieci feriti di cui nove in gravi condizioni. Due uomini, già arrestati, hanno iniziato a colpire i passeggeri di un convoglio partito da Peterborough e diretto a Londra. Indagini sul movente. Paura ... lettera43.it

Un treno della compagnia BLS AG è deragliato sulla linea che collega Goppenstein a Hohtenn nei pressi di Briga, in canton Vallese. Cinque persone sono rimaste ferite Secondo i primi elementi dell'indagine, una valanga potrebbe aver attraversato la ferrovia - facebook.com facebook