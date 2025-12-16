Guasto al passaggio a livello | disagi per chi viaggia in treno

Una mattinata di disagi per i pendolari liguri a causa di un guasto al passaggio a livello presso la stazione di Pietra Ligure. Il problema sta provocando ritardi fino a quaranta minuti per chi viaggia in treno da ponente a levante, creando importanti disagi agli spostamenti dei passeggeri lungo la tratta.

Mattinata di disagi oggi per i pendolari liguri che da ponente si spostano verso levante. Un guasto al passaggio a livello all'altezza della stazione di Pietra Ligure, sta causando ritardi fino a quaranta minuti. Da Trenitalia fanno sapere che l'intervento per la riparazione del danno è iniziato. Genovatoday.it

2019-09-02 PISTOIA - DISAGI PER PASSAGGIO LIVELLO GUASTO

Guasto al passaggio a livello: disagi per 8 treni - Mattinata complicata quella di ieri per i pendolari e, soprattutto, per i turisti diretti verso la riviera romagnola. ilrestodelcarlino.it

Guasto al passaggio a livello, odissea pendolare - Un guasto che si è verificato ad un passaggio a livello in territorio di Vigevano è stata la causa del "giovedì nero" per i viaggiatori della linea ferroviaria Milano- ilgiorno.it

Per un guasto tecnico ad un passaggio a livello a PISTOIA: * 18152 (PISTOIA-PORRETTA TERME) partito con +36' * 18155 (PORRETTA TERME-PISTOIA) cancellato, effettuato treno straordinario ore 10:00 #treni x.com

Rio San Girolamo: il serbatoio diventa una cascata. Svuotamento programmato o guasto inspiegabile Una perdita d’acqua continua, abbondante e ormai impossibile da ignorare sta interessando la torre piezometrica di Rio San Girolamo. L’intera struttur - facebook.com facebook