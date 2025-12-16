Guasto al passaggio a livello | disagi per chi viaggia in treno

Una mattinata di disagi per i pendolari liguri a causa di un guasto al passaggio a livello presso la stazione di Pietra Ligure. Il problema sta provocando ritardi fino a quaranta minuti per chi viaggia in treno da ponente a levante, creando importanti disagi agli spostamenti dei passeggeri lungo la tratta.

