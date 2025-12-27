Incidente stradale ad Agrigento, in via Bonfiglio, poco prima del passaggio a livello. Una ragazza è rimasta ferita dopo aver perso il controllo della sua auto che, secondo una prima ricostruzione, sarebbe finita fuori strada ribaltandosi. Ancora da chiarire le cause che hanno portato al sinistro. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

© Agrigentonotizie.it - Incidente vicino al passaggio a livello, auto si ribalta: ragazza portata in ospedale



