Cento volontari per ripulire le aree intorno a parco Maugeri | Raccolti 400 chili di rifiuti
Pneumatici, ingombranti, mozziconi di sigaretta, contenitori in plastica e altri materiali: oltre 400 chili di rifiuti, raccolti in poche ore dai volontari che nel pomeriggio di sabato si sono dati appuntamento a parco Maugeri, nel quartiere Libertà, per ripulire le aree intorno al giardino.Cento. 🔗 Leggi su Baritoday.it
