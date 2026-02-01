pallamano tre squadre condividono la vetta in serie a1

Questa sera si è chiusa la sedicesima giornata di campionato in Serie A1 di pallamano. Tre squadre condividono la prima posizione: Brixen Südtirol, Jomi Salerno e AC Life Style Erice. La corsa al titolo resta aperta, con le tre formazioni che continuano a dimostrare di essere le più forti del momento.

Nuova giornata in archivio per quanto riguarda la Serie A1, la 16ma delle 22 previste. Tre compagini restano in vetta insieme: Brixen Südtirol, Jomi Salerno e AC Life Style Erice. Tutti hanno regolarmente primeggiato nel fine settimana appena concluso, le tre realtà hanno accumulato per ora 28 punti. Erice è in ogni caso in vantaggio sulla concorrenza vista una partita da recuperare, il match verrà disputato a metà febbraio. Le siciliane intanto non sbagliano, abili a primeggiare sul campo del Leno per 15-33. Salerno e Brixen hanno invece risposto presente contro Securfox Ariosto Ferrara (38-16) e Mezzocorona (24-31). 🔗 Leggi su Oasport.it

