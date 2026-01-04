Giovanni Achille ed Emanuele vite spezzate a 16 anni nell’incendio di Crans-Montana Perse le speranze anche per Chiara

Giovanni, Achille ed Emanuele, tutti diciassettenni, hanno perso la vita nell’incendio di Crans-Montana, in Svizzera, un tragico evento che ha segnato profondamente le loro famiglie e la comunità. La notizia, confermata dall’Ufficio federale di polizia, ha spento ogni speranza di salvataggio, lasciando un vuoto che si avverte anche per Chiara e gli altri coinvolti. Un episodio che solleva riflessioni sulla sicurezza e sulla fragilità della vita

Crans-Montana (Svizzera) – È finita. Nella tarda serata di ieri il bollettino dell’Ufficio federale della polizia svizzera ha cancellato anche le ultimi flebili speranze. Il riscontro del Dna ormai non lascia più dubbi: Giovanni Tamburi, Achille Barosi ed Emanuele Galeppini sono le prime tre vittime italiane della strage di Capodanno al pub Constellation. Un riscontro che ancora non è arrivato, invece, per la 16enne milanese Chiara Costanzo, ma papà Andrea sa già che “mia figlia non c’è più. Mi hanno chiamato per identificarla. Una telefonata che nessun genitore dovrebbe ricevere”. Giovanni, Achille, Emanuele e Chiara erano nella lista dei sei dispersi italiani. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Giovanni, Achille ed Emanuele, vite spezzate a 16 anni nell’incendio di Crans-Montana. Perse le speranze anche per Chiara Leggi anche: Crans-Montana, sono 4 le vittime italiane: tragiche conferme anche per Emanuele e Achille Leggi anche: Crans-Montana, identificati 3 morti italiani: sono Emanuele Galeppini, Achille Barosi e Giovanni Tamburi Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Crans Montana, il golf, la scuola, il ballo: i sogni infranti dei ragazzi italiani dispersi; I nomi, i volti, le ultime speranze. Chi sono gli italiani dispersi a Crans-Montana; Crans-Montana: 40 morti e 119 feriti, ancora dispersi sei ragazzi italiani. Sicurezza sotto accusa - Strage di Crans-Montana: l’ipotesi di un dispositivo pirotecnico all’origine del rogo; Crans Montana, identificati 3 morti italiani: Giovanni Tamburi, Emanuele Galeppini e Achille Barosi. Giovanni, Achille ed Emanuele, vite spezzate a 16 anni nell’incendio di Crans-Montana. Perse le speranze anche per Chiara - Strage di Capodanno, i tre italiani morti nel rogo del Constellation: Giovanni Tamburi e Achille Barosi, liceali di Bologna e Milano, e la promessa del golf di Rapallo Emanuele Galeppini: identificati ... quotidiano.net

Chi erano Giovanni Tamburi, Emanuele Galeppini e Achille Osvaldo Barosi: le prime vittime italiane - Dopo due giorni di ricerche, attese e speranze ci sono le prime tre vittime italiane vittime della strage di Capodanno a Crans- leggo.it

Giovanni Tamburi, Emanuele Galeppini e Achille Osvaldo Barosi: le storie segrete dietro le prime vittime italiane - Profilo di Giovanni TamburiGiovanni Tamburi aveva scelto di festeggiare il Capodanno a Crans- assodigitale.it

E ancora… Giovanni, Emanuele e Achille. - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.