Dicembre di lacrime nel Foggiano | tre giovani vite spezzate sulle strade e un bracciante morto

Dicembre nel Foggiano si è rivelato un mese tragico, con tre giovani vite spezzate sulle strade e un bracciante morto in un incidente. La scomparsa di Massimo Cucciniello, marito della vicesindaca di Volturara Appula, si aggiunge a un bilancio drammatico che ha scosso la provincia.

© Foggiatoday.it - Dicembre di lacrime nel Foggiano: tre giovani vite spezzate sulle strade e un bracciante morto Con la morte di Massimo, al secolo Massimiliano Cucciniello, il marito della vicesindaca di Volturara Appula Sania Carusillo, deceduto improvvisamente all'età di 52 anni in un tragico incidente stradale nella notte di domenica 14 dicembre, sale a quattro il numero delle vittime della provincia di.

