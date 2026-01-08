Bellinzago Lombardo giovane di 28 anni travolto da un’auto mentre cammina sulla provinciale | è in fin di vita

Un giovane di 28 anni è stato investito mentre attraversava la provinciale a Bellinzago Lombardo. L’incidente, avvenuto il 8 gennaio 2026, ha provocato gravi ferite e il trasferimento in ospedale. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’incidente.

Bellinzago Lombardo (Milano), 8 gennaio 2026 – Scaraventato per decine di metri di distanza da un’auto, un giovane di 28 anni è ricoverato all’ospedale di Melzo in fin di vita. L'incidente si è verificato oggi pomeriggio pochi minuti dopo le 17,30 sulla provinciale 137 che collega Bellinzago, Comune della Martesana, alla vicina Pozzuolo. All’altezza del cimitero di Bellinzago. La dinamica precisa dello schianto è al vaglio della Polizia locale. Quel che finora appare certo, è che il 25enne è stato centrato in pieno da un’auto alla guida della quale si trovava una donna di 53 anni. BELLINZAGO LOMBARDO - 08-06-2026 - SP137 - INVESTIMENTO PEDONE SBALZATO PER DIVERSI METRI E TRASPORTATO IN OSPEDALE IN CODICE ROSSO - FOTO CANALIANSA - PER REDAZIONE MARTESANAMETROPOLI - LUCIDITAVECCHIO In condizioni disperate . 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Bellinzago Lombardo, giovane di 28 anni travolto da un’auto mentre cammina sulla provinciale: è in fin di vita Leggi anche: Travolto da un’auto mentre cammina a Chianciano: muore a 52 anni Leggi anche: Bari, tragedia sulla provinciale 231: giovane travolto e ucciso da un camion La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Bellinzago Lombardo, giovane di 28 anni travolto da un’auto mentre cammina sulla provinciale: è in fin di vita - Il ragazzo si trovava sul ciglio della strada in un tratto molto trafficato e privo d’illuminazione ... ilgiorno.it

Pedone investito da un’auto nel Milanese: 28enne gravissimo in ospedale - L’incidente si è verificato oggi a Bellinzago Lombardo, nel Milanese, poco dopo le 17. fanpage.it

Bellinzago Lombardo, pedone investito sulla SP137: 28enne in arresto cardiaco trasportato in ospedale in codice rosso - Grave incidente stradale a Bellinzago Lombardo: pedone di 28 anni investito da un’auto sulla SP137, trasportato in codice rosso all’ospedale di Melzo. msn.com

CALENDARIO 2026 Nei prossimi giorni verrà distribuito in tutte le case il calendario di Bellinzago Lombardo del 2026 realizzato con le foto vincitrici del concorso e grazie al contributo di Cogeser Energia . Qualora non doveste riceverlo è possibile ritirare una - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.