Bellinzago Lombardo giovane di 28 anni travolto da un’auto mentre cammina sulla provinciale | è in fin di vita

Un giovane di 28 anni è stato investito mentre attraversava la provinciale a Bellinzago Lombardo. L’incidente, avvenuto il 8 gennaio 2026, ha provocato gravi ferite e il trasferimento in ospedale. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’incidente.

Bellinzago Lombardo (Milano), 8 gennaio 2026 –  Scaraventato per decine di metri di distanza da un’auto, un giovane di 28 anni è ricoverato all’ospedale di Melzo in fin di vita. L'incidente si è verificato oggi pomeriggio pochi minuti dopo le 17,30 sulla provinciale 137 che collega Bellinzago, Comune della Martesana, alla vicina Pozzuolo. All’altezza del cimitero di Bellinzago. La dinamica precisa dello schianto è al vaglio della Polizia locale. Quel che finora appare certo, è che il 25enne è stato centrato in pieno da un’auto alla guida della quale si trovava una donna di 53 anni.  BELLINZAGO LOMBARDO - 08-06-2026 - SP137 - INVESTIMENTO PEDONE SBALZATO PER DIVERSI METRI E TRASPORTATO IN OSPEDALE IN CODICE ROSSO - FOTO CANALIANSA - PER REDAZIONE MARTESANAMETROPOLI - LUCIDITAVECCHIO In condizioni disperate . 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

