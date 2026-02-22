Trasporti scioperi in arrivo a fine febbraio | cosa cambia per chi si sposta

Lo sciopero nel settore dei trasporti a fine febbraio 2026 provoca disagi ai pendolari, a causa delle agitazioni dei lavoratori. La protesta, motivata da richieste salariali e condizioni di lavoro, coinvolge autobus, treni e metropolitane in molte città italiane. Decine di linee potrebbero essere cancellate o ridotte, creando disservizi per chi si muove quotidianamente. Le autorità invitano gli utenti a pianificare con anticipo i propri spostamenti.

Fine mese di febbraio 2026 difficile per coloro che dovranno affrontare grandi spostamenti. Il settore dei trasporti è in mobilitazione. Secondo quanto indicato sul sito del ministero delle infrastrutture e dei trasporti, si comincia giovedì 26 febbraio con uno sciopero nazionale del trasporto aereo, lo stop riguarderà personale di terra e di volo di alcune grandi compagnie aeree e lavoratori comparto aereo, aeroportuale e indotto aeroporti. Previsti possibili ritardi e cancellazioni. Si consiglia di informarsi per tempo sui siti degli aeroporti e delle compagnie aeree. Venerdì 27 febbraio è la volta del trasporto pubblico locale con lo sciopero di 4 ore (dalle 16 alle 20) del personale Arriva Italia di Torino. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

Trasporti, fine mese di scioperiIl settore dei trasporti affronta una fine di mese difficile a causa di scioperi programmati.

Scioperi: weekend difficile per i trasporti, chi si ferma. Ripercussioni soprattutto su treni e aereiNei prossimi giorni, i trasporti italiani potrebbero risentire di scioperi che coinvolgono principalmente treni e aerei.

Sciopero il 26, 27 e 28 febbraio, in arrivo stop per treni e aerei: gli orari e chi aderisce alla protestaDue scioperi nazionali che riguarderanno il trasporto aereo e i treni sono in programma tra il 26 e il 28 febbraio 2026 ... fanpage.it

Dopo la tregua olimpica, ecco il primo sciopero dei trasporti in arrivo: gli orari e i mezzi a rischioNel dettaglio, il ministero delle Infrastrutture e dei trasporti ha comunicato che lo sciopero inizierà alle 21 di venerdì 27 e finirà alle 20.59 dell'indomani, sabato 28 febbraio. La protesta è stata ... milanotoday.it

A #marzo2026 sono previsti numerosi #scioperi nel settore dei #trasporti. Scopri il calendario in aggiornamento - facebook.com facebook

Ondata di #scioperi dei #trasporti. Oggi è ferma Trenord dalle 03:00 fino alle 02:00 di domani. Previste fasce orarie garantite. Nel Lazio stop di 4 ore per i lavoratori degli appalti ferroviari. A febbraio il picco, a livello nazionale, è previsto nei giorni 6, 16 e 28 x.com