Scioperi | weekend difficile per i trasporti chi si ferma Ripercussioni soprattutto su treni e aerei

Nei prossimi giorni, i trasporti italiani potrebbero risentire di scioperi che coinvolgono principalmente treni e aerei. Questa situazione potrebbe causare disagi e modifiche ai piani di viaggio, con ripercussioni sulla mobilità delle persone. È consigliabile verificare gli aggiornamenti delle compagnie e pianificare con anticipo eventuali spostamenti, considerando le possibili interruzioni durante questo periodo.

Partono i primi scioperi del 2026 nei trasporti, con possibili ripercussioni soprattutto su ferrovie e aeroporti tra oggi e i prossimi giorni. Per i treni è annunciato uno sciopero nazionale dalle 21 di questa sera fino alle 21 di sabato, proclamato da sigle sindacali di base e autonome: l’agitazione può coinvolgere il personale del Gruppo FS, Trenitalia, Trenitalia Tper e Trenord. Come sempre. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Scioperi: weekend difficile per i trasporti, chi si ferma. Ripercussioni soprattutto su treni e aerei Leggi anche: Quattro giorni di scioperi a gennaio, 9-10 treni e aerei e 12-13 si ferma la scuola Leggi anche: Scioperi, si ricomincia anche nel 2026: gennaio nero per i trasporti, stop a treni, aerei e bus. Date e orari, il calendario Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Scioperi, un weekend a singhiozzo per i trasporti. Treni, aerei poi scuola: ecco chi si ferma; Trasporti, arrivano i primi scioperi del 2026: tutte le date; Scioperi gennaio 2026: trasporti a rischio per 12 giorni tra treni, aerei e taxi; Trasporti, scattano i primi scioperi del 2026: bus, treni e aerei a rischio fino al weekend. Scioperi: weekend difficile per i trasporti, chi si ferma. Ripercussioni soprattutto su treni e aerei - Per i treni è annunciato uno sciopero nazionale dalle 21 di questa sera fino alle 21 di sabato, proclamato da sigle sindacali di base e autonome: l’agitazione può coinvolgere il personale del Gruppo F ... gazzettadelsud.it

Scioperi, un weekend a singhiozzo per i trasporti. Treni, aerei poi scuola: ecco chi si ferma - Nel ricordare che nel 2025 in Italia ci sono stati 19 scioperi nel comparto aereo, in media oltre 1,5 giorni ogni mese. msn.com

Week-end di scioperi: a rischio trasporti aerei, ferroviari e la scuola. Tutti gli orari a rischio - Week end difficile per via di una raffica di scioperi nei trasporti, da quello pubblico locale, a quello aereo e a quello ferroviriario. tg.la7.it

Scioperi, un weekend a singhiozzo per i trasporti. Treni, aerei poi scuola: ecco chi si ferma - facebook.com facebook

Scioperi, un weekend a singhiozzo per i trasporti. Treni, aerei poi scuola: ecco chi si ferma x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.