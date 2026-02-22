Trasporti fine mese di scioperi

Il settore dei trasporti affronta una fine di mese difficile a causa di scioperi programmati. Venerdì 27 e sabato 28, le ferrovie si fermeranno, causando disagi ai pendolari. Giovedì 26, anche il settore aereo si ferma, con cancellazioni di voli in tutto il Paese. Le agitazioni sono state decise dai sindacati per protestare contro le condizioni di lavoro e le tariffe. I passeggeri si preparano a possibili ritardi e cancellazioni.

Gli ultimi giorni di febbraio saranno difficili per il sistema dei trasporti italiani. Giovedì 26 si ferma il settore aereo; venerdì 27 e sabato 28 tocca invece al trasporto ferroviario. Possibili disagi per i viaggiatori. L'astensione dal lavoro del 26 febbraio in realtà si sarebbe dovuta tenere il 16 ma è stata posticipata di 10 giorni per la precettazione decisa dal ministro dei Trasporti Salvini, data la sovrapposizione con i Giochi invernali.

