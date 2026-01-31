Scuola Errico | Rivedere criteri accorpamento Rubano annuncia interrogazione

Tempo di lettura: 3 minuti "Bisogna rivedere i criteri dell'accorpamento tra l'istituto comprensivo Sant'Angelo a Sasso e la Giuseppe Moscati, tenendo conto anche della posizione assunta dall'Associazione nazionale presidi di Benevento". Lo dichiara il consigliere regionale di Forza Italia, Fernando Errico, che questa mattina ha partecipato alla manifestazione promossa dalle due comunità scolastiche beneventane, alla quale hanno preso parte oltre 300 persone tra docenti, personale Ata, studenti e famiglie. "Si tratta di una scelta fatta sulla carta – sottolinea Errico – che non tiene conto delle reali esigenze del territorio e che rischia di creare uno squilibrio all'interno della stessa città di Benevento.

