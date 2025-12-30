Guardie mediche chiuse a Natale Sciotto presenta un' interrogazione | La Regione chiarisca subito

Durante il periodo natalizio, le guardie mediche di Barcellona Pozzo di Gotto, Capo d’Orlando e Montalbano Elicona sono state chiuse, lasciando le comunità senza un servizio essenziale. Sciotto ha presentato un’interrogazione chiedendo alla Regione di chiarire immediatamente le ragioni di questa decisione e di garantire la continuità assistenziale durante le festività. È importante conoscere le misure adottate per tutelare la salute dei cittadini in momenti di emergenza.

"Durante le festività natalizie le guardie mediche di Barcellona Pozzo di Gotto, Capo d'Orlando e Montalbano Elicona sono rimaste chiuse, lasciando intere comunità senza un presidio fondamentale di continuità assistenziale. Un fatto gravissimo, che impone risposte immediate e assunzione di.

