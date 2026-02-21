Trapianto fallito al Monaldi morto il piccolo Domenico
Il piccolo Domenico è deceduto dopo un tentativo di trapianto al Monaldi. La famiglia aveva sperato in una cura che potesse salvarlo, ma il suo stato di salute si è aggravato. La notizia ha suscitato molte reazioni nella comunità locale, con la madre che ora pensa di avviare una fondazione in memoria del bambino. La vicenda ha acceso un dibattito sulla possibilità di migliorare le procedure di trapianto negli ospedali.
È morto il piccolo Domenico dopo il trapianto al Monaldi. L’annuncio dell’Azienda Ospedaliera dei Colli e la decisione della madre di creare una fondazione. È morto questa mattina, sabato 21 febbraio 2026, il piccolo Domenico, il bambino sottoposto a trapianto di cuore lo scorso 23 dicembre 2025 all’ospedale Monaldi di Napoli. Il cuore, risultato gravemente danneggiato perché trasportato a contatto con ghiaccio secco, si è fermato come previsto dal percorso terapeutico avviato nelle ultime ore. La tragedia si è consumata dopo l’improvviso e irreversibile peggioramento delle condizioni cliniche.🔗 Leggi su 2anews.it
