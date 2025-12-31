Tragedia sui binari muore investito dal treno vicino a Carrara Circolazione in tilt sulla Genova-Roma

Una tragedia si è verificata nei pressi della stazione di Carrara, dove un uomo è stato investito e ha perso la vita. La circolazione sulla linea Genova-Roma è temporaneamente sospesa, causando disagi e ritardi. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’incidente e sulle circostanze che hanno portato a questa tragica perdita.

Carrara, 31 dicembre 2025 – Tragedia sui binari vicino alla stazione di Carrara. Un uomo, sulla cui identità sono ancora in corso verifiche da parte della polizia ferroviaria, è morto dopo essere stato investito da un treno. L'allarme è scattato intorno alle 10,20 quando il macchinista del treno, come ha poi riferito agli agenti della Polfer intervenuti sul posto, ha spiegato di aver visto l'uomo mettersi in mezzo ai binari. Dalla descrizione della dinamica sembra che non ci siano dubbi sulla volontarietà del gesto: l'uomo si è suicidato. Sul posto sono intervenuti, oltre alla Polfer, anche i sanitari del 118.

