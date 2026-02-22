Traffico Roma del 22-02-2026 ore 11 | 30

Lavori di scavo sulla via Salaria causano riduzioni di carreggiata all’altezza dell’aeroporto dell’Urbe, creando disagi al traffico cittadino. La chiusura, prevista fino al 28 febbraio, limita il passaggio in entrambe le direzioni e causa code in zona. Nel pomeriggio, manifestanti partiranno da piazza dell’Esquilino verso piazza di Porta San Giovanni, provocando deviazioni e chiusure temporanee. Le modifiche alla viabilità influenzeranno anche l’accesso allo stadio per la partita di questa sera.

Luceverde Roma ben trovati nuovi lavori di scavo sulla via Salaria in direzione del centro comportano una riduzione di carreggiata all'altezza dell'aeroporto dell'Urbe inevitabili disagi per il traffico diretto in città termine lavori previsto per il prossimo 28 febbraio porterà in programma per oggi dalle 16 alle 20 i manifestanti partiranno da piazza dell'esquilino per raggiungere Piazza di Porta San Giovanni percorrendo via Liberiana Piazza di Santa Maria Maggiore via Merulana e Piazza San Giovanni in Laterano previste chiusure e deviazioni al passaggio del corteo a Roma o quarta domenica ecologica della stagione 20252026 Stop per i veicoli privati escluse le consuete deroghe all'interno della cosiddetta fascia verde dalle 730 alle 1230 e poi nel pomeriggio dalle 16 alle 19 l'orario dello stop pomeridiano tiene conto delle incontro Roma Cremonese in programma per le 20:45 di questa sera all'Olimpico dal pomeriggio le consuete modifiche alla viabilità e alla sosta nell'area circostante lo stadio dettagli su queste altre notizie sono disponibili sul sito roma. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

Traffico Roma del 02-02-2026 ore 11:30

Traffico Roma del 11-02-2026 ore 11:30

