Traffico Roma del 22-02-2026 ore 08 | 30

Lavori di scavo sulla via Salaria hanno ridotto le corsie in direzione centro, creando rallentamenti nel traffico in zona aeroportuale. La causa è l’intervento che durerà fino al 28 febbraio, influenzando anche le partenze di oggi dalle 16 alle 20, quando manifestanti si muoveranno da piazza dell’Esquilino verso piazza San Giovanni. La manifestazione comporterà chiusure e deviazioni lungo il percorso. Le modifiche alla viabilità interessano anche l’area dello stadio, con stop temporanei alla circolazione.

© Romadailynews.it - Traffico Roma del 22-02-2026 ore 08:30

Luceverde Roma ben trovati nuovi lavori di scavo sulla via Salaria in direzione del centro comportano una riduzione di carreggiata all'altezza dell'aeroporto dell'Urbe inevitabili disagi per il traffico diretto in città termine lavori previsto per il prossimo 28 febbraio porterà in programma per oggi dalle 16 alle 20 i manifestanti partiranno da piazza dell'esquilino per raggiungere Piazza di Porta San Giovanni percorrendo via Liberiana Piazza di Santa Maria Maggiore via Merulana e Piazza San Giovanni in Laterano previste chiusure e deviazioni al passaggio del corteo a Roma o quarta domenica ecologica della stagione 20252026 Stop per i veicoli privati escluse le consuete deroghe all'interno della cosiddetta fascia verde dalle 730 alle 1230 e poi nel pomeriggio dalle 16 alle 19 l'orario dello stop pomeridiano tiene conto delle incontro Roma Cremonese in programma per le 20:45 di questa sera all'Olimpico al pomeriggio le consuete modifiche alla viabilità e alla sosta nell'area circostante lo stadio