Traffico Lazio del 22-02-2026 ore 09 | 30
Lavori sulla via Salaria hanno ridotto le carreggiate tra Rieti e Santa Rufina, causando rallentamenti. La chiusura temporanea del tratto tra Atina e Belmonte Castello, prevista fino al 15 marzo, impedisce il traffico in entrambe le direzioni. A Roma, invece, si applica la quarta domenica ecologica con il divieto di circolazione per i veicoli privati dalle 7:30 alle 12:30 e dalle 16 alle 19. Le modifiche alla viabilità sono state annunciate in vista della partita allo stadio Olimpico.
luce verde Lazio Bentrovati lavori sulla via Salaria comportano riduzione di carreggiata in fascia oraria 718 in tratti saltuari tra la zona industriale di Rieti e Santa Rufina nelle due direzioni possibile la formazione di rallentamenti in provincia di Frosinone per lavori sulla strada a scorrimento veloce Sora Atina Cassino resta chiuso il tratto in corrispondenza della via capodichina Atina superiore Belmonte Castello In entrambe le direzioni termine lavori previsto per il prossimo 15 marzo a Roma oggi quarta domenica ecologica della stagione 20252026 Stop per i veicoli privati escluse le consuete deroghe all'interno della cosiddetta fascia verde Dalle 7:30 alle 12:30 e poi nel pomeriggio dalle 16 alle 19 l'orario dello stop pomeridiano tiene conto dell' incontro Roma Cremonese in programma per le 20:45 di questa sera allo stadio Olimpico previste dal pomeriggio lei le modifiche alla viabilità e alla sosta nell'area circostante lo stadio prima di concludere ricordiamo che gli spostamenti di oggi come ogni domenica sono agevolati dal fermo dei mezzi pesanti lo stop scattato alle 9 Si protrarrà fino alle 22 di questa sera Salvo i casi autorizzati dalla legge è tutto per questo aggiornamento Grazie per l'attenzione un servizio in collaborazione con Roma Capitale https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
