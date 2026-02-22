Tour des Alpes-Maritimes 2026 | Paul Lapeira beffa Christian Scaroni

Paul Lapeira ha conquistato il Tour des Alpes-Maritimes 2026, battendo Christian Scaroni nella prova di un giorno a Biot. La decisione di ridurre la corsa a una sola tappa ha modificato il modo di affrontare la competizione, portando i ciclisti a concentrare tutte le energie in pochi chilometri. Lapeira ha sfruttato la strategia vincente, dimostrando il suo talento sul percorso impegnativo lungo le strade della Costa Azzurra. La gara si è conclusa con un arrivo emozionante tra i favoriti.

Edizione numero 58 per il Tour des Alpes-Maritimes. A differenza di ciò che abbiamo visto nelle passate stagioni, con due tappe a decidere il vincitore, quest’anno si è deciso per una corsa di un giorno con arrivo a Biot che ha visto trionfare l’ex campione francese Paul Lapeira. Per il corridore classe 2000 della Decathlon CMA CGM Team è il successo numero otto della carriera, il primo di questo 2026. Spunto veloce di gran classe sull’arrivo in leggera salita nel quale è riuscito a beffare il nostro Christian Scaroni. Deve abdicare l’azzurro della XDS Astana Team che era stato il vincitore l’anno scorso, 2” di ritardo nello sprint finale e secodna piazza. 🔗 Leggi su Oasport.it

