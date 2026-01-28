Paura sulle Alpi francesi scoppia un incendio all’Hôtel des Grandes Alpes di Courchevel | evacuate oltre 260 persone – Il video

Un incendio si è sviluppato questa mattina negli hotel delle Alpi francesi, a Courchevel. Le fiamme hanno costretto all’evacuazione di più di 260 persone, che sono state fatte uscire in fretta dalle strutture. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, che stanno cercando di mettere sotto controllo le fiamme. Per ora non ci sono segnalazioni di feriti, ma la paura è tanta tra i turisti e i residenti.

Un incendio è scoppiato in due alberghi della località sciistica di Courchevel, sulle Alpi francesi, nel dipartimento della Savoia, costringendo all'evacuazione di oltre 260 persone. Le operazioni di spegnimento sono ancora in corso. Secondo quanto riportato dai media francesi, le fiamme si sono sviluppate nella giornata di ieri nel sottotetto dell'Hôtel des Grandes Alpes, una delle strutture ricettive della località, frequentata in piena stagione invernale. Al momento non risultano feriti. Le autorità locali hanno disposto l'evacuazione a scopo precauzionale per garantire la sicurezza degli ospiti e del personale, mentre i vigili del fuoco sono intervenuti per contenere l'incendio e impedire che si propagasse ad altre aree dell'edificio o ad altri immobili vicini.

