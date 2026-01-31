Trofeo Andratx-Pollenca 2026 | Remco Evenepoel detta ancora legge quinto Christian Scaroni

Remco Evenepoel si conferma dominatore. Il belga ha vinto anche il Trofeo Andratx-Pollença, portando a casa il suo terzo successo al Challenge Mallorca. Christian Scaroni si aggiudica il quinto posto. La corsa si è decisa ancora una volta con la sua fuga vincente, lasciando gli avversari con poco da fare.

Non c’è due senza tre. Remco Evenepoel segna il tris al Challenge Mallorca, vincendo anche il Trofeo Andratx-Pollença. Gara rasente la perfezione per il belga, il quale ha accelerato a 2,5 km dalla fine di un percorso lungo 121.5 km con partenza da Andratx ed arrivo in quel di Mirador d’Es Colomer. In linea generale la corsa è stata contrassegnata dalla presenza di forti raffiche di vento, fattore che ha suggerito a chi di dovere di accorciare il tracciato, cassando così i primi 26 km. I corridori hanno dunque affrontato pronti-via la salita di Coll de sa Gramola, a cui sono seguiti diversi tentativi di fuga. 🔗 Leggi su Oasport.it

