LIVE Derthona-Virtus Bologna 24-19 Coppa Italia basket 2026 in DIRETTA | inizio forte di Tortona

Tortona ha aperto con energia contro Virtus Bologna nella partita di Coppa Italia basket 2026, spinta dal pubblico locale. La squadra di casa ha segnato un vantaggio di 24-19 nel primo quarto, grazie a un ritmo deciso e a una buona difesa. Jallow ha provato un tiro finale, ma ha sbagliato, mantenendo il punteggio in equilibrio. La partita continua a offrire emozioni e azioni veloci sul parquet.

© Oasport.it - LIVE Derthona-Virtus Bologna 24-19, Coppa Italia basket 2026 in DIRETTA: inizio forte di Tortona

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE FINE PRIMO QUARTO! Sbaglia Jallow l'ultimo tiro per la Virtus. 24-19 Cioccolatino di Edwards per Diarra. 24-17 Tripla splendida in transizione costruita da Tortona. Segna ancora Hubb, timeout Virtus! 21-17 Hubb mette i primi tre della sua partita. 18-17 Troppo facile per Jallow segnare, da solo, dopo due rimbalzi d'attacco Virtus. 18-14 Gorham lasciato libero da tre. Punisce! 15-14 Uno su due. Due liberi per Gorham. Nuovo errore da vicinissimo uno contro zero di Tortona, qui Biligha. 14-14 Diarra pareggia per Bologna. Bruttissima scivolata di Edwards, lanciato uno contro zero.