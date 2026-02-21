Virtus il tabù Coppa Italia continua | Tortona spegne il sogno finale

La Virtus Olidata Bologna perde contro la Bertram Derthona Tortona, che domina la partita e chiude con un punteggio di 84-78. La causa della sconfitta risiede nella difesa debole dei bianconeri e nelle tante palle perse. Tortona sfrutta le occasioni in contropiede e si mantiene concentrata fino alla fine. La squadra di Bologna si ferma a un passo dall’accesso alla finale di Coppa Italia, un obiettivo che rincorre da anni senza successo.

Niente da fare per la Olidata di coach Ivanovic, che cade 84-78 sotto i colpi di Hubb e Gorham. Il digiuno nella competizione prosegue dal 2002 Si ferma a un passo dall'ultimo atto il cammino della Virtus Olidata Bologna in Coppa Italia. Contro una Bertram Derthona Tortona solida e cinica, i bianconeri cedono 84-78, rimandando ancora una volta l'appuntamento con un trofeo che manca in bacheca ormai dal lontano 2002. Non bastano i 23 punti di un indomito Morgan e la fisicità di Diouf per scardinare la resistenza piemontese. L’avvio è tutto di marca Tortona, che grazie a Strautins e Gorham piazza subito un break di 11-0 (14-6). 🔗 Leggi su Bolognatoday.it LIVE Derthona-Virtus Bologna 75-66, Coppa Italia basket 2026 in DIRETTA: Tortona vicinissima alla finale!Derthona ha vinto contro Virtus Bologna con il punteggio di 75-66, grazie a una prestazione determinata e a un'ottima difesa negli ultimi minuti. LIVE Derthona-Virtus Bologna 84-75, Coppa Italia basket 2026 in DIRETTA: Tortona vicinissima alla finale!Niang ha segnato due canestri decisivi nel finale, portando Tortona a un passo dalla finale della Coppa Italia di basket 2026. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Virtus, a Torino per sfatare il tabù; Tuttosport: La Virtus sfida il suo tabù. Che pressione su Ivanovic; Commento all'articolo Virtus il tab Coppa Italia Edwards al momento giusto; Eurolega, blackout Virtus: l’Efes dilaga e vince di 31 punti. Basket, Tortona non smette di stupire. Batte la Virtus Bologna e vola in finale della Coppa Italia 2026La Bertram Derthona Tortona batte a sorpresa la Virtus Olidata Bologna e si regala la finale della Final Eight Coppa Italia 2026, in programma domani ... oasport.it Coppa Italia, Tortona ribalta la Virtus Bologna 84-78 e va in finale con MilanoTortona stende la Virtus Bologna per 84-78 nella seconda semifinale della Inalpi Arena e stacca il pass per la finale di Coppa Italia 2026 dove si troverà di fronte Milano, come a Pesaro nel 2022, qua ... sport.sky.it DAZN offre gratis Serie A Women, LaLiga, pallavolo A2, Coppa Italia A2 e hockey su ghiaccio. Basta registrarsi per guardare gli eventi. https://tech.everyeye.it/notizie/calcio-sport-gratis-dazn-lista-eventi-27-febbraio-2026-861071.htmlutm_medium=Social& - facebook.com facebook Pallavolo Coppa Italia A2M - Tinet Prata-Abba Pineto: la finale più giusta, la finale più attesa x.com