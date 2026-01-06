Il consigliere Antropoli esprime critiche riguardo agli eventi natalizi organizzati a Capua, sottolineando come il prolungato periodo delle festività abbia generato insoddisfazione tra cittadini e commercianti. La discussione riguarda l’effettiva utilità e l’impatto delle iniziative, evidenziando la necessità di valutare attentamente le modalità di organizzazione e le ripercussioni sulla comunità locale.

Tempo di lettura: 2 minuti “L’Epifania tutte le feste porta via. Si chiede il lungo periodo natalizio che nella città di Capua ha provocato non pochi malumori dei cittadini e dei commercianti. Anche su molte pagine social sono apparse critiche per un cartellone di eventi ritenuto “povero di iniziative che non ha attirato in città né turisti né i cittadini”. Questa l’opinione del consigliere comunale di Forza Italia Massimo Antropoli che critica duramente la “ pessima e povera organizzazione di eventi natalizi”. Capua deserta quindi, le cui strade non si sono riempite nemmeno in occasione di giorni canonici natalizi in cui la gente si sposta per compere e per qualche ora di svago. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Capua, il consigliere Antropoli critica gli eventi natalizi organizzati

