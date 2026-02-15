Serie A Women Juventus-Lazio 0-0 Un palo e tante occasioni | gli highlights

La partita tra Juventus Women e Lazio Women si è conclusa con un pareggio senza reti, perché il portiere biancoceleste ha parato un tiro vincente nel secondo tempo. La Juventus ha colpito un palo e ha creato diverse occasioni da gol, ma non è riuscita a segnare. La squadra di casa ha mostrato determinazione, spingendo fino alla fine per trovare il gol vittoria.

La Juventus Women non va oltre lo 0-0 contro la Lazio Women, ma esce dal campo con la sensazione di aver fatto tutto il possibile per portare a casa i tre punti. A Biella va in scena una gara a senso unico per lunghi tratti, con le bianconere costantemente in proiezione offensiva e le ospiti arroccate a difesa del risultato. L’avvio è subito di marca juventina. Dopo pochi secondi arriva la prima occasione per Chiara Beccari, seguita al 3’ da un tiro di Barbara Bonansea che non sorprende Eleonora Durante. La pressione cresce e all’11’ Michela Cambiaghimanca di un soffio il tap-in vincente, mentre al 18’ è Martina Lenzini a provarci da fuori con una conclusione potente ma centrale.🔗 Leggi su Torinotoday.it Juventus Women Lazio 0-0 LIVE: palo di Beccari, occasione anche per Girelli La partita tra Juventus Women e Lazio si è conclusa con un pareggio senza reti, a causa di un palo di Beccari e di un'occasione fallita da Girelli. Serie A Women, Juventus-Napoli 2-1. Rimonta bianconera: gol e highlights La Juventus Women chiude il 2025 con una vittoria di carattere contro il Napoli, ribaltando il risultato e conquistando tre punti fondamentali. Lazio - Juventus 0-1: gli Highlights | Serie A Women 2025/26 Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Serie A Women | Como Women-Juventus | Le formazioni ufficiali; Serie A Women, Como-Juventus 0-2. Prova di maturità: gol e highlights; Serie A Women, Juventus-Lazio: probabili formazioni e dove vederla in tv; Como-Juventus (Serie A Women): quando si gioca e dove vederla in tv. Juventus Lazio Women chiude la 14ª giornata di Serie A Femminile con uno 0-0 combattuto: biancocelesti solide e ora quarte in classificaJuventus Lazio Women chiude la 14ª giornata di Serie A Femminile con uno 0-0 combattuto: biancocelesti solide e ora quarte in classifica La quattordicesima giornata della Serie A Femminile va in archi ... lazionews24.com La Juventus non va oltre il pari con la Lazio: 0-0 nella seconda gara di Serie A WomenLa Juventus non riesce a rispondere all’Inter e scivola a tre punti dal secondo posto con le inseguitrici che fanno sentire il loro fiato sul collo.. tuttomercatoweb.com Cos'hanno in comunque Juventus-Lazio, Inter-Cremonese, Milan-Pisa e Parma-Atalanta Tutte e quattro le partite hanno avuto un episodio come il gol di Koopmeiners e indovinate quanti non sono stati assegnati Uno solo. Anzi guardando bene, a differe facebook Di Gregorio di nuovo sotto accusa dopo Juventus-Lazio: i dati confermano una stagione lontana dal top x.com