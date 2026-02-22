Torna a Lignano Pineta l' attesissima Festa delle Cape

La Festa delle Cape torna a Lignano Pineta, portando in piazza oltre 40 anni di tradizione e numerosi visitatori. La manifestazione si svolge nei fine settimana del 7-8 e 14-15 marzo 2026, con bancarelle di prodotti locali e spettacoli dal vivo. La presenza di artisti e artigiani attira famiglie e appassionati di cultura marina. La voglia di condividere momenti conviviali anima questa festa che ogni anno richiama molti residenti. L’evento si conferma come un appuntamento fisso della primavera.

Torna come da tradizione a Lignano Pineta la Festa delle Cape, giunta alla 41ª edizione. L’appuntamento è in Piazza Marcello d’Olivo nei fine settimana del 7 e 8 marzo e del 14 e 15 marzo 2026. Casse e cucine saranno aperte dalle 11.00 alle 15.30 e dalle 17.30 alle 20.30. Nel menù spazio ai grandi classici del mare: peverasse (vongole), cape lunghe (cannolicchi), sarde alla griglia, impanate o in saor, calamari, seppioline e altre specialità preparate con pescato locale. Ad accompagnare le giornate di festa animazione, concerti di gruppi locali e la musica della Banda Garzoni. L’evento è organizzato dai volontari dell’Associazione di Lignano APS “Al Mare”. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

Parco Pineta di Tradate: Natura e Cosmo in Festa, EcoPlanetario e Sentieri Didattici Domenica 15 Febbraio.Il Parco Pineta di Tradate organizza una giornata di porte aperte domenica 15 febbraio, attirando molti appassionati di natura e stelle.

Leggi anche: Ostia nel degrado: pineta delle Acque Rosse tra baracche e discariche

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Dopo la mareggiata, a Lignano rinasce la spiaggia; Mareggiata a Lignano Pineta, Ardito: Il sistema di protezione si sta consolidando; Lignano Sabbiadoro - Notizie da Lignano e dintorni.

Hotel Marina Uno cambia gestione e torna alla società Lignano Pineta: «Investiamo sulla qualità dell'accoglienza»LIGNANO (UDINE) - È un gradito ritorno quello dell'hotel Marina Uno nella compagine della società Lignano Pineta. A partire dalla stagione turistica 2026, l'hotel tornerà infatti a essere condotto ... ilgazzettino.it

Dopo la mareggiata, a Lignano rinasce la spiaggiaC'è già qualche turista mentre proseguono i lavori di ripascimento dell'arenile eroso dalle ondate. Pronta in giugno la Terrazza a mare ... rainews.it

A Lignano Pineta torna come da tradizione, la Festa delle Cape! In Piazza D'Olivo dal 7-8 marzo e dal 14-15 marzo 2026 (due weekend). 41ª edizione!!! Cassa e cucine: 11:00–15:30 / 17:30–20:30 Nel menu, i grandi classici del nostro mare: peverasse (vongo - facebook.com facebook