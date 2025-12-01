Accampamenti abusivi, rifiuti pericolosi, discariche a cielo aperto. È la fotografia della pineta delle Acque Rosse, Polmone verde di Ostia, all'interno della Riserva Naturale Statale del LitoraleRomano. Un'area che si estende per 17 ettari, tutelata dalla commissione del ministero dell'Ambiente e gestita dal Comune di Roma, che da quasi un anno versa in uno stato di totale abbandono, tant'è che in più di un'occasione, i residenti del X Municipio ne hanno chiesto una riqualificazione. Ma la situazione non è cambiata, anzi, è peggiorata. Sit-in, raccolte firme, appelli alle istituzioni non sono bastati e il quadro risulta sempre più compromesso. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Ostia nel degrado: pineta delle Acque Rosse tra baracche e discariche