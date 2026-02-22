Torino travolto e agganciato dal Genoa | lo sprofondo granata

Il Genoa ha conquistato una vittoria importante contro il Torino, che si è trovato travolto da un attacco deciso. La causa è stata la brillante prestazione dei rossoblù, che hanno segnato tre gol, con Norton-Cuffy, Ekuban e Messias. Il match si è deciso nel primo tempo, lasciando i granata senza risposta e con poche occasioni di recupero. La squadra di De Rossi ha dimostrato determinazione in una partita cruciale.

© Liberoquotidiano.it - Torino travolto e agganciato dal Genoa: lo sprofondo granata

Il Genoa si prende uno scontro salvezza fondamentale, il Torino sprofonda. Gli uomini di Daniele De Rossi travolgono 3-0 i granata nel match della 26esima giornata di Serie A: a segno Norton-Cuffy, Ekuban e Messias. Le due squadre si concedono un'iniziale fase di studio, ma a prendere le maggiori iniziative sono i padroni di casa, pur senza riuscire a rendersi pericolosi sotto porta. Al 22' arriva il lampo della formazione rossoblù, che passa in vantaggio con Brooke Norton-Cuffy: Ekuban calcia, Paleari respinge centralmente e l'esterno ne approfitta per depositare la sfera in fondo al sacco. I granata fanno fatica a reagire, così il Genoa prova a sfruttare il momento e al 33' si rende pericoloso con un colpo di testa di Vasquez, che termina di poco a lato. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it Genoa-Torino 3-0, il Grifone aggancia (e inguaia) i granataIl Genoa ha battuto il Torino 3-0, portando a casa una vittoria convincente che ha complicato la posizione dei granata in classifica. Inter Torino, rivoluzione Chivu: 7-8 cambi contro i granata, loro due tornano dal primo minutoDomani sera a Monza l’Inter affronta il Torino nei quarti di Coppa Italia. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Muore in bici trascinato dal camion della nettezza urbana; Under 16 Serie A e B, Inter travolgente: 5-0 alla Cremonese e aggancio al Milan in vetta. Genoa-Torino 3-0, De Rossi travolge Baroni e lo raggiunge in classificaGenoa-Torino (Photo by Tano Pecoraro/Lapresse) Un ottimo Genoa travolge per 3-0 il Torino, nell’anticipo ... msn.com Il Genoa travolge e aggancia il Torino, 3-0 a Marassi. Granata in 10 per oltre un tempoNon c'è pace per il Torino, che sfodera un'altra prestazione deludente in uno scontro diretto per non retrocedere. I granata, in inferiorità numerica per un tempo per l'espulsione di Ilkhan, vengono t ... msn.com La vittima stava viaggiando in direzione Torino quando ha dovuto accostare per un guasto. Un’altra vettura ha tamponato la sua, che lo ha travolto e ed è finita in mezzo alla carreggiata, coinvolgendo una terza macchina - facebook.com facebook Scende dall’auto per un guasto in autostrada e viene travolto: quarantenne in condizioni disperate x.com