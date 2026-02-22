Torino travolto e agganciato dal Genoa | lo sprofondo granata
Il Genoa ha conquistato una vittoria importante contro il Torino, che si è trovato travolto da un attacco deciso. La causa è stata la brillante prestazione dei rossoblù, che hanno segnato tre gol, con Norton-Cuffy, Ekuban e Messias. Il match si è deciso nel primo tempo, lasciando i granata senza risposta e con poche occasioni di recupero. La squadra di De Rossi ha dimostrato determinazione in una partita cruciale.
Il Genoa si prende uno scontro salvezza fondamentale, il Torino sprofonda. Gli uomini di Daniele De Rossi travolgono 3-0 i granata nel match della 26esima giornata di Serie A: a segno Norton-Cuffy, Ekuban e Messias. Le due squadre si concedono un'iniziale fase di studio, ma a prendere le maggiori iniziative sono i padroni di casa, pur senza riuscire a rendersi pericolosi sotto porta. Al 22' arriva il lampo della formazione rossoblù, che passa in vantaggio con Brooke Norton-Cuffy: Ekuban calcia, Paleari respinge centralmente e l'esterno ne approfitta per depositare la sfera in fondo al sacco. I granata fanno fatica a reagire, così il Genoa prova a sfruttare il momento e al 33' si rende pericoloso con un colpo di testa di Vasquez, che termina di poco a lato. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
