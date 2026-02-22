Genoa-Torino 3-0 il Grifone aggancia e inguaia i granata

Il Genoa ha battuto il Torino 3-0, portando a casa una vittoria convincente che ha complicato la posizione dei granata in classifica. La squadra di casa ha segnato due reti nel primo tempo e ha chiuso il conto con un gol nel secondo, dominando il match dall'inizio alla fine. Un gol di testa e una conclusione precisa dalla distanza hanno deciso l'incontro, lasciando il Torino senza risposte. La partita si è giocata sotto un cielo nuvoloso e con un pubblico numeroso.

© Sport.quotidiano.net - Genoa-Torino 3-0, il Grifone aggancia (e inguaia) i granata

Genova, 22 febbraio 2026 - Il Genoa ha demolito il Torino con il punteggio di 3-0, nel match domenicale dell'ora di pranzo valido per la 26^ giornata di Serie A. Il Grifone si è imposto con relativa semplicità sui granata, che sono stati travolti fin dalle prime battute dalla mole di gioco rossoblù. Il gol di Brooke Norton Cuffy al 21' ha aperto le marcature, mentre Caleb Ekuban ha firmato il raddoppio al 40'. Il colpo di grazia agli ospiti lo dà l'espulsione di Ilkhan, arrivata durante il secondo minuto di recupero della prima frazione di gioco. La squadra di Baroni reagisce di cuore nella prima metà della ripresa, senza tuttavia trovare il gol che avrebbe potuto riaprire i giochi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net Genoa Torino LIVE 0-0: il Grifone parte forte!Il match tra Genoa e Torino termina senza reti, dopo un primo tempo combattuto. Genoa Torino LIVE 0-0: buon avvio del Grifone!Il Genoa e il Torino si affrontano in una partita decisiva per la salvezza, dopo che il Genoa ha ottenuto un punto importante contro il Torino. Torino 2-1 GENOA, Grifone in caduta libera... #genoa #torino #seriea Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Serie A: in campo Genoa-Torino 1-0 DIRETTA; 45' Genoa-Torino 2-0 Guida concede due minuti di recupero; Genoa-Torino si sfidano a pranzo; Genoa-Torino, numeri e curiosità. Serie A Lunch match, Genoa-Torino 3-0Genoa... e tre 83' Sul primo pallone toccato Pedersen scivola, arriva Messias che s'invola e batte Paleari per il tris del Grifone Atalanta-Napoli in campo alle 15.00. Le formazioni ufficiali ATALANTA ... msn.com INIZIA LA PARTITA! Fischia Guida e il Torino muove il primo pallone del match.12:32Serie A 2025/2026, 26a giornata. Cronaca minuto per minuto di Genoa-Torino: azioni principali, statistiche e marcatori del match. sport.virgilio.it | HALF TIME Ecco il nostro commento al termine della prima frazione contro il #Genoa #GenoaTorino #SerieAENILIVE #ToroNews x.com La domenica della ventiseiesima giornata di Serie A si apre al Ferraris, con Genoa-Torino. Daniele De Rossi presenta un Grifone con qualche novità di formazione, lancia Baldanzi per la prima volta dal primo minuto, al posto di Messias e in attacco preferisce - facebook.com facebook