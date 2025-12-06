Conferenza stampa Fabregas post Inter Como | Risultato pesante zitti e a casa Dobbiamo guardarci allo specchio per…

Inter News 24 Fabregas ha rilasciato alcune dichiarazioni al termine della sfida a San Siro contro l’Inter sulla prestazione della sua squadra. Al termine della netta sconfitta contro l’Inter, Cesc Fabregas ha rilasciato delle dichiarazioni in conferenza stampa, dove ha analizzato la prestazione della sua squadra. Fabregas ha parlato del risultato pesante, ma anche delle cose da migliorare per il futuro. RISULTATO PESANTE – «Il risultato è pesante, andiamo a casa zitti e a testa bassa, per riposare e poi lavorare per migliorare. Calcisticamente non ho visto una differenza grandissima, ma lì davanti abbiamo visto due attaccanti molto superiori». 🔗 Leggi su Internews24.com

