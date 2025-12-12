Va in Giappone e torna con 20mila carte di Pokemon e One Piece maxi multa a Linate | voleva rivenderle per quasi 100mila euro

Un viaggiatore si reca in Giappone con l'intento di acquistare e rivendere carte da gioco di Pokémon e One Piece. Al suo ritorno a Linate, è stato scoperto in possesso di 20.000 carte, con un valore stimato di quasi 100.000 euro, e ha ricevuto una maxi multa. La vicenda solleva interrogativi sulle normative e sui rischi legati al commercio di carte da collezione.

Era andato in Giappone, la patria dei manga e degli anime, solo con quello scopo: fare una scorpacciata di carte da gioco di Pokemon e One Piece. E oltre a soddisfare un interesse personale, ne aveva approfittato per fare incetta di molte altre carte che non sono ancora arrivate nel mercato – quasi di lusso – delle figurine in Europa. È stato fermato nell’aeroporto di Linate un uomo che nel suo borsone da viaggio aveva nascosto oltre 20mila collezionabili. Per un valore complessivo stimato oltre i 90mila euro. Il blitz poco prima dell’uscita. È stato sorpreso sul più bello quando ormai stava pregustando l’aria invernale di Milano, dopo essere volato da Tokyo e passato per Parigi. Open.online

