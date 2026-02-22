Tonfo Milan a San Siro | il Parma passa con Troilo Inter a +10

Il Milan perde contro il Parma a causa di una rete del difensore all’80%. La squadra di casa non riesce a trovare il gol e si ferma in campionato. Troilo segna il gol decisivo, lasciando i rossoneri senza punti e lontani dalla vetta. La partita si svolge in un momento di difficoltà per il Milan, che fatica a creare occasioni pericolose. La sfida si conclude con una sconfitta che pesa sulla classifica del team di Milano.

Rossoneri poco incisivi, decide la sfida la rete del difensore all'80'. MILANO - Si ferma il Milan, che a San Siro viene sconfitto 1-0 dal Parma e perde decisamente contatto con la vetta della classifica, occupata dal'Inter, ormai distante dieci punti. Il sogno scudetto rischia di tramontare definitivamente per Modric e compagni, battuti dal contestato gol di Troilo nel finale (la rete era stata annullata dall'arbitro Piccinini, che poi ha cambiato idea una volta al Var). Di contro, vittoria d'oro per il Parma di Carlos Cuesta, che sale così al dodicesimo posto e allontana la zona retrocessione. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

