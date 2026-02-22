Milan che tonfo! Il Parma vince a San Siro decide un gol di Troilo | l'Inter scappa a +10

Il Milan perde in casa 1-0 con il Parma, a San Siro decide un gol di Troilo. L'Inter scappa a +10 sulla squadra di Massimiliano Allegri (oggi squalificato). Grande prova dei ducali di Cuesta. 🔗 Leggi su Fanpage.it

L’Inter scappa in testa al campionato, vince a Parma e vola a +4 su Milan e NapoliL'Inter si porta in testa alla classifica di Serie A, vincendo 2-0 a Parma.

Argomenti discussi: Intervista esclusiva a Fulvio Collovati: A San Siro partita falsata, il VAR così è inutile. Bastoni? Le scuse gli fanno onore. Scudetto, Milan unica anti-Inter. Napoli e Roma avanti per la zona Champions. Juventus, difesa non all'altezza; Juventus, buco da 18 milioni: cessione al Milan e rinforzo gratis; Il Verona affonda: oggi il 26° turno prosegue con Juve e Inter in campo.

Il Verona affonda: oggi il 26° turno prosegue con Juve e Inter in campoIl 26° turno del campionato di Serie A Enilive si è aperto con l'ennesimo tonfo dell'Hellas Verona caduto sotto i colpi del Sassuolo in trasferta che ha avuto ... milannews.it

Dopo una review lunghissima, l'arbitro ha deciso: Valenti non fa alcun fallo su #Maignan e il Parma è clamorosamente avanti a San Siro Decisione giusta #Milan #MilanParma x.com

Loftus-Cheek fuori subito in Milan-Parma È terminato 0-0 il primo tempo a San Siro. Attimo di paura però per il centrocampista inglese: all’undicesima presenza da titolare in campionato, è crollato a terra stordito dopo uno scontro volante con il portiere del - facebook.com facebook