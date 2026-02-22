Milan che tonfo! Il Parma vince a San Siro decide un gol di Troilo | l'Inter scappa a +10
Il Milan subisce una sconfitta sorprendente contro il Parma, che segna il gol decisivo di Troilo al 75°. La squadra di Allegri, squalificato, non riesce a reagire e perde terreno in classifica. Il Parma, invece, conquista tre punti importanti in trasferta. Dopo questa partita, il Milan rischia di perdere contatto con le prime posizioni. La prossima sfida potrebbe essere decisiva per il riscatto.
Il Milan perde in casa 1-0 con il Parma, a San Siro decide un gol di Troilo. L'Inter scappa a +10 sulla squadra di Massimiliano Allegri (oggi squalificato). Grande prova dei ducali di Cuesta. 🔗 Leggi su Fanpage.it
L’Inter scappa in testa al campionato, vince a Parma e vola a +4 su Milan e NapoliL'Inter si porta in testa alla classifica di Serie A, vincendo 2-0 a Parma.
Argomenti discussi: Intervista esclusiva a Fulvio Collovati: A San Siro partita falsata, il VAR così è inutile. Bastoni? Le scuse gli fanno onore. Scudetto, Milan unica anti-Inter. Napoli e Roma avanti per la zona Champions. Juventus, difesa non all'altezza; Juventus, buco da 18 milioni: cessione al Milan e rinforzo gratis; Il Verona affonda: oggi il 26° turno prosegue con Juve e Inter in campo.
Il Verona affonda: oggi il 26° turno prosegue con Juve e Inter in campoIl 26° turno del campionato di Serie A Enilive si è aperto con l'ennesimo tonfo dell'Hellas Verona caduto sotto i colpi del Sassuolo in trasferta che ha avuto ... milannews.it
Dopo una review lunghissima, l'arbitro ha deciso: Valenti non fa alcun fallo su #Maignan e il Parma è clamorosamente avanti a San Siro Decisione giusta #Milan #MilanParma x.com
Loftus-Cheek fuori subito in Milan-Parma È terminato 0-0 il primo tempo a San Siro. Attimo di paura però per il centrocampista inglese: all’undicesima presenza da titolare in campionato, è crollato a terra stordito dopo uno scontro volante con il portiere del - facebook.com facebook