Tommaso Paradiso si sposa con Carolina | l’indiscrezione

Tommaso Paradiso si sposa con Carolina, una notizia che circola da fonti vicine all’artista, dopo un anno intenso che lo ha visto partecipare a Sanremo e diventare padre. La coppia avrebbe deciso di unirsi in matrimonio, confermando le voci che circolano da settimane. La data scelta sarebbe giugno, poco prima dell’estate, e il matrimonio si svolgerebbe in una location nascosta vicino alla città.

Un anno importante per Tommaso Paradiso: a febbraio la partecipazione a Sanremo e poi a giugno il sì con Carolina, la madre di sua figlia Tommaso Paradiso è pronto a coronare un 2026 che difficilmente dimenticherà. Tra pochi giorni parteciperà al festival di Sanremo, è da poco diventato padre, ma è pronto a sposare Carolina Sansoni, la sua compagna. Vanity Fair rivela che il matrimonio dovrebbe esserci entro la fine del 2026. Il giornale rivela che l’artista, dopo quasi 10 anni d’amore, sarebbe pronto al matrimonio con la compagna Carolina, imprenditrice di professione e musa ispiratrice per alcune sue canzoni come Questa stupida canzone d’amore. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

Tommaso Paradiso si avvicina alle nozze con Carolina Sansoni dopo la sua partecipazione a Sanremo 2026, secondo voci di gossip.

Tommaso Paradiso ha annunciato ufficialmente il suo matrimonio, dopo aver condiviso sui social media la data della cerimonia.

