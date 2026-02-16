Tommaso Paradiso si sposa con Carolina | l’indiscrezione
Tommaso Paradiso si sposa con Carolina, una notizia che circola da fonti vicine all’artista, dopo un anno intenso che lo ha visto partecipare a Sanremo e diventare padre. La coppia avrebbe deciso di unirsi in matrimonio, confermando le voci che circolano da settimane. La data scelta sarebbe giugno, poco prima dell’estate, e il matrimonio si svolgerebbe in una location nascosta vicino alla città.
Un anno importante per Tommaso Paradiso: a febbraio la partecipazione a Sanremo e poi a giugno il sì con Carolina, la madre di sua figlia Tommaso Paradiso è pronto a coronare un 2026 che difficilmente dimenticherà. Tra pochi giorni parteciperà al festival di Sanremo, è da poco diventato padre, ma è pronto a sposare Carolina Sansoni, la sua compagna. Vanity Fair rivela che il matrimonio dovrebbe esserci entro la fine del 2026. Il giornale rivela che l’artista, dopo quasi 10 anni d’amore, sarebbe pronto al matrimonio con la compagna Carolina, imprenditrice di professione e musa ispiratrice per alcune sue canzoni come Questa stupida canzone d’amore. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Tommaso Paradiso pronto alle nozze con Carolina Sansoni dopo Sanremo 2026, il gossip: “Si sta preparando al sì”
Tommaso Paradiso si avvicina alle nozze con Carolina Sansoni dopo la sua partecipazione a Sanremo 2026, secondo voci di gossip.
Tommaso Paradiso si sposa, rivelata la data delle nozze
Tommaso Paradiso ha annunciato ufficialmente il suo matrimonio, dopo aver condiviso sui social media la data della cerimonia.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Tommaso Paradiso si sposa: pronto a fare il grande passo dopo Sanremo 2026. Ecco chi è la compagnaTommaso Paradiso e Carolina Sansoni sono pronti a fare il grande passo. L'indiscrezione del matrimonio della coppia arriva dalla ... msn.com
Tommaso Paradiso e Carolina Sansoni verso le nozze: il sì previsto a giugnoDopo la nascita della figlia Anna nel 2025, Tommaso Paradiso e Carolina Sansoni sarebbero pronti al matrimonio. Nessuna conferma dai diretti interessati ... tgcom24.mediaset.it
Anche lui pronto per il grande "sì" Tommaso Paradiso si starebbe preparando al matrimonio, ma tutto dopo Sanremo. L'indiscrezione - facebook.com facebook
Sanremo, Tommaso Paradiso al Quirinale: "Mattarella ci ha incoraggiati e inorgogliti". #lapresse #Sanremo2026 #TommasoParadiso #Mattarella Guarda il video : x.com