Tommaso Paradiso a Sanremo 2026 il patrimonio della società e il ristorante chiuso

Tommaso Paradiso si prepara a esibirsi per la prima volta al Festival di Sanremo 2026, dopo aver acquistato una quota significativa di una società musicale. La decisione deriva dalla volontà di ampliare la sua carriera artistica e di investire nel settore musicale. Nel frattempo, il ristorante di proprietà dell’artista, chiuso da mesi, resta al centro di discussioni locali. La sua partecipazione al festival segna un passo importante nel suo percorso professionale.

Per Tommaso Paradiso si tratta di un debutto assoluto. Tra gli artisti in gara al Festival di Sanremo 2026 ci sarà anche lui. Dopo l’addio ai TheGiornalisti, il cantautore ha proseguito la sua carriera da solista aprendo una nuova fase professionale che ha avuto riscontri anche sul piano economico. All’epoca della separazione fu molto chiacchierato il contratto firmato con una major discografica, così come l’avventura nel settore food che però è durata pochi anni. Un patrimonio, quello di Tommaso Paradiso, che si regge anche sui diritti d’autore per le tante canzoni scritte per il gruppo, da solista e per altri artisti. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

Sanremo 2026, Tommaso Paradiso – «I Romantici»Tommaso Paradiso torna a calcare il palco di Sanremo con il suo nuovo progetto «I Romantici».

TOMMASO PARADISO e i live 2026 nei palazzetti

