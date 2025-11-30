Tommaso Paradiso a Sanremo 2026 | è il culmine del ritorno

Milano, 30 novembre 2025 - Tommaso Paradiso al Festival di Sanremo 2026. La prossima edizione della manifestazione musicale lo vedrà in gara sul palco del Teatro Ariston per la prima volta. Un palco sul quale il cantautore romano salirà dopo il grande ritorno nel mondo della musica. Il ritorno di Tommaso Paradiso sulla scena musicale era stato atteso da moltissimi fan per diverso tempo. Un ritorno arrivato a metà settembre con ‘Lasciamene un po’’, un singolo in puro “stile Tommaso Paradiso” e che lo ha fatto rientrare prepotentemente nelle classifiche e nelle playlist delle piattaforme streaming. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

