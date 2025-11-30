Tommaso Paradiso a Sanremo 2026 | è il culmine del ritorno

Milano, 30 novembre 2025 - Tommaso Paradiso al Festival di Sanremo 2026. La prossima edizione della manifestazione musicale lo vedrà in gara sul palco del Teatro Ariston per la prima volta. Un palco sul quale il cantautore romano salirà dopo il grande ritorno nel mondo della musica. Il ritorno di Tommaso Paradiso sulla scena musicale era stato atteso da moltissimi fan per diverso tempo. Un ritorno arrivato a metà settembre con ‘Lasciamene un po’’, un singolo in puro “stile Tommaso Paradiso” e che lo ha fatto rientrare prepotentemente nelle classifiche e nelle playlist delle piattaforme streaming. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Tommaso Paradiso a Sanremo 2026: è il culmine del ritorno

News recenti che potrebbero piacerti

Carlo Conti ha svelato il cast della 76ª edizione del Festival. Ecco chi salirà sul palco dell’Ariston: Tommaso Paradiso Chiello Serena Brancale Fulminacci Ditonellapiaga Fedez & Masini Leo Gassmann Sayf Arisa Tredici Pietro Sal Da Vinci Samurai Jay Malik - facebook.com Vai su Facebook

Sanremo, il giorno dell’annuncio di Conti. Tommaso Paradiso e Angelina Mango in pole position Vai su X

Sanremo 2026, i cantanti: Fedez in gara con Masini, l'esordio di Tommaso Paradiso. Debuttano Eddie Brock e Tredici Pietro (figlio di Morandi) - Carlo Conti svelerà il cast completo dei cantanti in gara alla 76esima edizione del Festival di Sanremo oggi al Tg1 delle 13. Segnala ilmessaggero.it

Festival di Sanremo 2026, tutti i 26 cantanti in gara - La manifestazione canora è in programma al Teatro Ariston dal 24 al 28 febbraio 2026 e sarà ovviamente trasmessa da Rai Uno ... Secondo ilsecoloxix.it

Sanremo 2026: chi sono i trenta cantanti in gara - Molti debuttanti e qualche nome storico: da Patty Pravo a Francesco Renga e Malika Ayane. Lo riporta panorama.it