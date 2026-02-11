Sanremo 2026 Tommaso Paradiso – I Romantici

Tommaso Paradiso torna a calcare il palco di Sanremo con il suo nuovo progetto «I Romantici». Dopo aver rivoluzionato il pop italiano con i Thegiornalisti, il cantante si prepara a portare la sua musica anche questa volta, forte di un pubblico che lo segue da anni. La sua presenza si fa attendere, ma gli appassionati sono già in fibrillazione.

Tommaso Paradiso è il volto che ha ridisegnato i confini del pop italiano moderno, traghettando l’indie verso il grande pubblico con i Thegiornalisti. Romano doc e profondamente legato all’estetica nostalgica degli anni ’80, ha scalato le classifiche grazie a un mix vincente di synth-pop e romanticismo quotidiano. Dopo aver firmato inni generazionali come Completamente e tormentoni del calibro di Riccione, nel 2019 ha scelto la strada solista, confermando la sua capacità di sfornare hit istantanee come Non avere paura. Ha presentato così I Romantici: «È una semplice dedica d’amore alle persone che amo, ovvero i romantici.🔗 Leggi su Open.online

