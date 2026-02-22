tommaso cerno pronto a sbarcare su rai 2 con una nuova striscia quotidiana

Tommaso Cerno ha firmato un accordo con Rai 2 per condurre una nuova trasmissione quotidiana di cinque minuti. La decisione deriva dalla volontà di aggiornare il palinsesto con contenuti più dinamici e diretti. La trasmissione andrà in onda ogni giorno per due mesi e coinvolgerà vari esperti di attualità. La Rai investe circa 850mila euro per questa iniziativa, che mira a rafforzare l’offerta informativa del canale.

Una striscia quotidiana di soli cinque minuti su Rai 2, prevista per un paio di mesi, costerà alla Rai circa 850mila euro. Mentre per Tommaso Cerno i fondi ci sono, altre situazioni restano critiche: TeleMeloni taglia budget, Alberto Angela è ancora senza contratto e, per di più, si è concluso un concorso interno con un esito quanto meno singolare. Dopo le esperienze di Cinque Minuti di Bruno Vespa su Rai 1 e 10 Minuti di Nicola Porro su Rete 4, un’altra breve striscia quotidiana condotta da un giornalista sta per approdare in TV: si tratta di Tommaso Cerno, direttore del Giornale, già volto noto di Domenica In. 🔗 Leggi su Tivvusia.com

Tommaso Cerno arriva su Rai 2 con una nuova striscia quotidiana. Ma il TG2 dice no!Tommaso Cerno porta in tv una nuova rubrica quotidiana, ma il TG2 non la supporta.

Cerno s’allarga in Rai, striscia quotidiana dal 3 marzo su Rai 2 all’ora di pranzoDa lunedì 3 marzo, Cerno approda su Rai 2 con una striscia quotidiana durante l’ora di pranzo.

TeleMeloni strapaga la striscia quotidiana di Tommaso Cerno (3mila per cinque minuti) e lascia Alberto Angela senza contratto? La Rai spende 850 mila euro per il direttore de ...Una striscia quotidiana di appena cinque minuti su Rai 2 che costerà alla Rai la bellezza di circa 850mila euro. Ma se per Tommaso Cerno i soldi ci sono, altrove TeleMeloni taglia e Alberto Angela sar ... mowmag.com

Ma davvero Brumotti avrà un programma tutto suo su Rai 2? Dopo Cerno, ecco cosa sta succedendo a TeleMeloni. E intanto Brachino...Ma che succede a Rai 2? Si conferma il programma di Tommaso Cerno, mentre il talk show di Claudio Brachino rimane senza conduttore. Intanto Vittorio Brumotti è pronto come inviato per la Balivo a Sanr ... mowmag.com

Mentre Telemeloni impone i Petrecca e strapaga 848.000 euro (!!!!) di soldi pubblici giornalisti graditi come Tommaso Cerno, c’è un fuoriclasse in Rai che da mesi è ancora senza un contratto ed è costretto a lavorare di fatto da precario, passando da un getton - facebook.com facebook

