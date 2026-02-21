Tommaso Cerno arriva su Rai 2 con una nuova striscia quotidiana Ma il TG2 dice no!
Tommaso Cerno porta in tv una nuova rubrica quotidiana, ma il TG2 non la supporta. La sua trasmissione si scontrerà con altri programmi di approfondimento già affermati su le altre reti. La scelta ha suscitato reazioni tra gli addetti ai lavori, che parlano di una mossa rischiosa per Rai 2. La decisione di andare in onda senza il supporto del telegiornale ha diviso opinioni. La trasmissione di Cerno è pronta a debuttare questa settimana.
Dopo Cinque Minuti di Bruno Vespa su Rai 1 e 10 Minuti di Nicola Porro su Rete 4, un’altra striscia quotidiana con un altro giornalista è pronta ad approdare in TV: Tommaso Cerno su Rai 2. L’arrivo sul secondo canale del direttore del Giornale, già impegnato a Domenica In, è previsto a marzo ma non senza problemi. A mettersi di traverso, finora con successo, è il TG2. Rai aveva deciso di collocare Cerno dal 2 marzo tra la fine de I Fatti Vostri e l’inizio del TG2 delle 13. Una scelta che il Comitato del telegiornale ha duramente contestato, chiedendo una riunione urgente con i vertici aziendali per far valere le proprie ragioni. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it
