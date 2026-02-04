Cerno s’allarga in Rai striscia quotidiana dal 3 marzo su Rai 2 all’ora di pranzo

Da lunedì 3 marzo, Cerno approda su Rai 2 con una striscia quotidiana durante l’ora di pranzo. La decisione arriva dopo settimane di polemiche e critiche ai programmi Rai, in particolare a Report di Sigfrido Ranucci. Ora, l’obiettivo è mettere in discussione le scelte della televisione pubblica e portare in diretta le sue opinioni.

Sparare a zero per settimane contro i programmi Rai (cioè Report, di Sigfrido Ranucci ), paga. In Rai. Debutterà infatti il 3 marzo con una striscia quotidiana, all'ora di pranzo (alle 12) su Rai 2, la nuovissima trasmissione di Tommaso Cerno, ex direttore del Tempo e neo direttore de Il Giornale (entrambe testate del gruppo che fa capo al parlamentare della Lega, Antonio Angelucci ). A Cerno non bastava più Domenica In. Secondo quanto apprende La Notizia, il grande salto dalla carta stampata alla televisione è così servito. Evidentemente non bastava più l'apparizione settimanale a "Domenica In" di Mara Venier.

