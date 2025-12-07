Dominio dell' Italnuoto agli Europei in vasca corta ultimo giorno con 5 ori Azzurri primi nel medagliere

Pioggia di ori, cinque, e in totale 10 medaglie oggi per l’Italnuoto che chiude gli Europei da regina. A Lublino la vasca da 25 metri è più azzurra che mai, con lo squadrone guidato da Cesare Butini leader assoluto: nel giorno conclusivo sono arrivati altri cinque titoli, con un argento e quattro bronzi. Sara Curtis, più forte dell’influenza, dopo il bronzo nei 100 sl, vince i 50 dorso con il. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Dominio dell'Italnuoto agli Europei in vasca corta, ultimo giorno con 5 ori. Azzurri primi nel medagliere

