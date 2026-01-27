Harper Beckham si schiera e fa il tifo per mamma Victoria | Il mio più grande modello

Harper Beckham esprime il suo supporto alla madre, Victoria Beckham, che ha ricevuto il prestigioso riconoscimento francese. Nonostante le recenti tensioni familiari, la famiglia dimostra affetto e rispetto, sottolineando l’importanza di valori come il sostegno reciproco. Questa occasione speciale evidenzia il successo di Victoria nel mondo della moda e il legame forte con i propri figli.

La faida a distanza tra i Beckham e il figlio maggiore Brooklyn infuria da giorni ( qui tutta la storia ), ma per Victoria Beckham quella del 26 gennaio è stata una giornata speciale: l’ex Posh Spice, oggi stilista di successo, ha ricevuto il titolo di Chevalière de l’Ordre des Arts et des Lettres, cavaliera dell’Ordine delle Arti e delle Lettere, riconoscimento assegnato dal Ministero della cultura francese. Victoria è volata a Parigi con il marito David e i figli Romeo e Cruz, affiancati dalle compagne, e da Harper, 15 anni: la famiglia si è stretta intorno a lei per mostrarle supporto, e proprio la figlia più piccola ha voluto prendere posizione pubblicamente commentando le foto condivise dalla madre su Instagram. 🔗 Leggi su Amica.it

