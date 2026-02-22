LIVE MotoGP Test Buriram 2026 in DIRETTA | Bezzecchi veloce sul passo gara Marc Marquez cade e Bagnaia lavora sul set-up

Marco Bezzecchi dimostra grande velocità sul passo gara durante i test di Buriram 2026, mentre Marc Marquez cade ancora in curva-3, segnando la sua terza caduta in due giorni. La situazione spinge i team a intervenire sul set-up, con Bagnaia che lavora intensamente per migliorare le prestazioni della sua moto. La giornata continua con l’attenzione rivolta alle strategie e alle sfide in pista, mentre i piloti si preparano per le prossime sessioni.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 09.46 ATTENZIONE! Caduta in curva-3 per Marc Marquez. Terza caduta in due giorni per lo spagnolo. Il pilota è ok, stando alle segnalazioni che arrivano dal tracciato. 09.43 Marc Marquez sembra aver preso nota dei tempi di Bezzecchi perché sta mettendo in fila una serie di tornare sullo stesso passo: 1’29” alto per l’iberico in sella alla Ducati. 09.40 In tutto questo si rivede Marc Marquez in pista e lo spagnolo sembra intenzionato a replicare lo stesso passo gara di Bezzecchi. 09.36 Acosta dà seguito al suo long-run interessante da 1’31”. KTM a lavoro per soddisfare il funambolo spagnolo, anche se il suo addio a fine anno sembrerebbe molto probabile. 🔗 Leggi su Oasport.it

LIVE MotoGP, Test Buriram 2026 in DIRETTA: Bezzecchi impressione sul passo gara, Bagnaia lavora sul set-upMarco Bezzecchi ha stabilito un passo gara impressionante, chiudendo in 1’29 alto durante il test di Buriram 2026.

LIVE MotoGP, Test Buriram 2026 in DIRETTA: Bezzecchi impressiona sul passo gara, Bagnaia lavora sul set-upDurante i test a Buriram, Bezzecchi ha migliorato i tempi, girando in 1’31” molto basso, mentre Bagnaia si concentra sul set-up della moto.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: MotoGP, LIVE test a Buriram: cronaca diretta minuto per minuto della prima giornata; Test MotoGP Buriram 2026: Alex e Marc Marquez davanti a tutti, Ducati domina il day 1; LIVE - MotoGP 2026. Test Ufficiali di Buriram (21 e 22 Febbraio); LIVE MotoGP, Test Buriram 2026 in DIRETTA: Alex Marquez rompe il silenzio nella sessione pomeridiana.

MotoGP | Test Buriram 2026: La seconda giornata in DIRETTADiretta Test MotoGP - Amici di Motorionline, buongiorno! Siamo in collegamento con il circuito di Buriram per la seconda e ultima giornata di test IRTA MotoGP. Seguiteci su questa pagina per non perde ... motograndprix.motorionline.com

MotoGP, LIVE test a Buriram: cronaca diretta minuto per minuto della seconda giornataMotoGP: La cronaca LIVE minuto per minuto della seconda e ultima giornata di test MotoGP sul circuito della thailandia ... gpone.com

#MotoGP | Ecco una carrellata delle immagini più belle della seconda ed ultima giornata dei test collettivi di Buriram, che concludono il pre-campionato della MotoGP 2026, che scatterà la settimana prossima sempre sul tracciato thailandese. x.com

La cronaca testuale minuto per minuto del Day 2 dei test di MotoGP direttamente dalla pista di Buriram - facebook.com facebook