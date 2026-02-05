La MotoGP torna in pista a Sepang per i test pre-stagionali. Ducati fa subito paura, con i piloti ufficiali e i team privati che spingono forte. Aprilia risponde presente, con Bezzecchi che si mette in mostra. La prima giornata lascia chiaramente intendere che la lotta per i primi posti sarà più combattuta che mai.

La MotoGP riprende con i test pre-stagionali di Sepang e Ducati inizia nel migliore dei modi con i piloti ufficiali e con i team privati. Marc Marquez, leader nel day-1, si è confermato su ottimi livelli anche nel resto del programma, il n. 93 dello schieramento ha di fatto sempre tenuto testa a Francesco Bagnaia. Ottimi riscontri quindi dalla Desmosedici GP26, oltremodo competitiva anche con Alex Marquez. Il centauro di Gresini si è distinto nell’ultimo giorno mostrando un passo gara più che mai convincente, superiore a più riprese a quello del fratello e di Bagnaia. Sempre in casa Ducati ottimi segnali per le due unità schierate da VR46, spesso nella parte alta della classifica con Fabio Di Giannantonio o Franco Morbidelli Il marchio di Borgo Panigale vuole confermarsi in vetta e da subito sembra mettere paura alla concorrenza. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - MotoGP, Ducati mette paura a tutti nei test di Sepang. Aprilia risponde presente con Bezzecchi

Approfondimenti su Sepang Test

Questa mattina a Sepang, Bezzecchi ha fatto segnare un buon tempo durante i test.

Oggi a Sepang si sono conclusi i test MotoGP 2026.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Sepang Test

Argomenti discussi: Bagnaia, stavolta l’addio alla Ducati è realtà: dove correrà nel 2027; LIVE MotoGP Test Sepang 2026 in DIRETTA | Ducati mette paura ai rivali bene Bezzecchi; LIVE MotoGP Test Sepang 2026 in DIRETTA | Ducati controlla la scena bene Bezzecchi.

MotoGP, Ducati mette paura a tutti nei test di Sepang. Aprilia risponde presente con BezzecchiLa MotoGP riprende con i test pre-stagionali di Sepang e Ducati inizia nel migliore dei modi con i piloti ufficiali e con i team privati. Marc Marquez, ... oasport.it

MotoGP | Márquez: Questa Ducati mi sembra meglio della 2025Marc Márquez, che ieri era in testa alla classifica, mercoledì ha partecipato solo alla sessione mattutina dei test ufficiali di preseason della MotoGP a Sepang, completando 30 giri con un tempo discr ... it.motorsport.com

#MotoGP #SepangTest Morning Session Day 3 1 Alex Marquez (BK8 Gresini Racing MotoGP Ducati) 1'56"402 2 Fabio Di Giannantonio (Pertamina Enduro VR46 Racing Team Ducati) 1'56"785 3 Marc Marquez (Ducati Lenovo Team) 1'56"789 4 Pe x.com

MOTOGP | Nei test a Sepang domina la pioggia. Vola la Honda, Yamaha non c'è. Marc Marquez 15mo con Ducati, 8o Bagnaia. Aprilia 6a con Bezzecchi. #ANSA facebook