LIVE F1 Test Sakhir 2026 in DIRETTA | Russell svetta Hamilton lavora sul set-up In pista Antonelli

L’attuale sessione di test a Sakhir ha visto George Russell dominare con il miglior tempo, mentre Lewis Hamilton si concentra sulla regolazione dell’auto. La pista è animata anche dalla presenza di Antonelli, che prova alcune regolazioni sulla sua monoposto. Alle 14.37, Hamilton ha migliorato il passo gara, arrivando sotto l’1’39”.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.37 Lewis Hamilton dà un seguito al passo gara sull’1’39” basso. 14.34 Hamilton sul tracciato in gomme soft, girando sul passo dell’1’39”. Vedremo la costanza. 14.32 Sul tracciato anche Antonelli con la Mercedes e speriamo per lui che accumuli più giri possibili. 14.31 Ricordiamo che la Red Bull avrà in questa sessione il francese Hadjar, mentre Piastri migliora e si porta 0?803 da Russell in terza posizione. 14.29 Tornando alla pista, Hadjar è in pista con la Red Bull sul passo dell’1’38” alto e 1’39” basso. 14.26 Fernando Alonso, con grande sincerità, parla della situazione in Aston Martin: “ Siamo partiti col piede sinistro, ci sono una serie di problemi che dobbiamo affrontare. 🔗 Leggi su Oasport.it

George Russell della Mercedes ha registrato il miglior tempo al terzo giorno dei test a Sakhir, con un giro in 1:34, mentre Max Verstappen si trova subito dietro di lui, a pochi decimi, a causa di alcuni problemi tecnici che hanno rallentato la Red Bull durante la sessione.

Durante i test di Sakhir 2026, George Russell ha conquistato la miglior prestazione, mentre Lewis Hamilton ha proseguito il lavoro con la Ferrari.

MERCEDES F1 2026 SUBITO IN PISTA A SILVERSTONE

F1 LIVE, i test in Bahrain in diretta: Hamilton in pista nell’ultimo giorno, Ferrari dietro solo a Mercedes al mattinoLa diretta della terza giornata dei primi test della Formula 1 2026 in Bahrain: la Ferrari in pista con Hamilton in entrambe le sessioni ... fanpage.it

LIVE F1, Test Sakhir 2026 in DIRETTA: Russell svetta, Hamilton porta avanti il lavoro in FerrariCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.19 In realtà un semplice installation-lap per Lewis. 14.18 Torna sul tracciato Lewis Hamilton con gomme soft. oasport.it

Giorno 3 Oggi Vedremo in pista Lewis Hamilton per l'ultimo giorno di test a Sakhir. Forza Lewis #tuttipazzixlerosseferrariforeverwroooooom #ferrari #fblifestyle - facebook.com facebook

Formula 1, test Bahrain: risultati e tempi della terza giornata in diretta live da Sakhir #SkyMotori #F1 #Formula1 #TestBahrain x.com