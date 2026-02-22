Tessera elettorale digitale sull’App IO quando arriva e come funzionerà

Il decreto Pnrr n. 192026 ha introdotto la tessera elettorale digitale, rendendola disponibile sull’App IO. Questa novità nasce dalla volontà di semplificare le procedure di voto e ridurre l’uso della plastica. Il sistema permetterà agli utenti di visualizzare e aggiornare i dati elettorali direttamente dal telefono. La funzione sarà accessibile a partire dal prossimo mese, con un semplice aggiornamento dell’app. La novità coinvolge circa 50 milioni di cittadini italiani.

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto Pnrr n. 192026, arriva anche l'attesa versione digitale della tessera elettorale. A breve gli elettori italiani potranno quindi recarsi ai seggi mostrando direttamente il documento dallo smartphone, senza la necessità di portare con sé la versione cartacea. Una novità che si inserisce nel più ampio progetto di digitalizzazione dei documenti personali attraverso l'IT Wallet, il portafoglio digitale accessibile dall'App IO. Quando arriverà. Stando al decreto, la tessera elettorale potrà essere ottenuta in modalità digitale sulla base dei dati integrati nell'Anagrafe nazionale della popolazione residente.